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Dünya

Hainlikte son nokta! PKK'lıların son taktiği de işe yaramadı

Resulayn'da TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerlerimizin dikkati sayesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:13:00 -
Hainlikte son nokta! PKK'lıların son taktiği de işe yaramadı

Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ve teröristlere yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilere teröristler tarafından zaman zaman sızma girişimleri yapılıyor.

Folyoya sarıldılar

Son olarak bölgede TSK mevzilerine sızmaya çalışan iki YPG/ PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin, termal kameraya yakalanmamak için üzerlerine alüminyum folyo sardığı görüldü. Ancak, Resulayn'da Türk askerinin dikkati, teröristlerin kanlı planını bozdu.

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Yorumlar

Ulvi

Vay aklı alınmış uzaylılar vay.Palyaçoya dönmüşler.Bir tek kafalarında anten eksik.
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Rabia Zafer

Böyle Görūnmez Olduğunuzu mu Sanıyorsunuz Aptallar.
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