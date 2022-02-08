Hainlerin planlarını bozduk evlatlarımızı da alacağız!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Şu ana kadar 34 kişinin ailesine kavuştuğu evlat nöbetine, Kars Kafkas Üniversitesi'nde Tarih Bölümü okurken kandırılıp kaçırılan kızı Y.Y. için nöbete katılan anne R.Y. ile eylemdeki aile sayısı da 259’a yükseldi.

Aileler, Akit aracılığıyla dağdaki evlatlarına bir kez daha teslim olmaları çağrısı yaptı. 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için nöbet tutan ağabey Serdar Yıldız, “3 aydır buradayım. Yıllardır burada evladını bekleyenler var. Bizim tek amacımız HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan, eline zorla silah verilen kardeşlerimizi, çocuklarımızı kurtarmak. Aileler bu hainlerin planlarını bozdu. Artık kimsenin evladını kaçıramıyorlar. Birçok aile de evladına kavuştu. Benim de kardeşim gelecek annemin gözyaşları dinecek. Bir gün herkes evladına kavuşacak” dedi,

Kardeşimi söküp alacağım

2008 yılında 19 yaşındayken Hakkâri’de kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Kazım için nöbete katılan ağabey Sinan Yüksekova ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl annem ve babamı kardeşime hasret toprağa verdim. Şimdi bu hasreti bitirmek istiyorum. Kardeşimi bulmak, bu hainlerden kurtarmak için her şeyi yaptım. Bana annem ile babamın yadigârı o. Burada onlarca aile evladına kavuştu. Ben de kardeşimi onlardan söküp alacağım. Kardeşimin beni duyduğundan sonuna kadar eminim. Gelip teslim olmasını istiyorum. Bize burada kucak açan, bizi yalnız bırakmayan, mücadelemizde sonuna kadar arkamızda duran devletimiz onu mu sahipsiz bırakacak.”