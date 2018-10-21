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Hainlerin kimlikleri belli oldu!

Adıyaman'da kimlikleri belirlenen PKK'lı teröristler Zeynal Alakuş ile Özcan Bektaş'ın yakalanması için güvenlik güçlerince kırsalda operasyon başlatıldı. Teröristlerin, teknolojik cihazlarla arandığı öğrenildi.

21 Ekim 2018 Pazar 13:11
Hainlerin kimlikleri belli oldu!

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon çalışma başlatıldı.

 Ankara'dan gelen özel birlikler, 'fotokapan' ile görüntülenen 2 teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Zülfikar' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç ile tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir olduğunu belirledi. Görüntüledikleri bölgede 10 Ekim'de fark edilen 4 kişilik terörist grubundan Yusuf Tunç ile Murat Özdemir, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verince öldürülerek etkisiz hale getirildi, diğer ikisi ise kaçtı. Güvenlik güçleri, kaçan 2 teröristin de kimliğini belirledi.

Kaçan teröristlerin 'Bezar Komagene' kod adlı Zeynal Alakuş ile 'Çektar Bazer' kod adını kullanan Özcan Bektaş olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçan 2 teröristi yakalamak için kırsalda operasyon başlattı. Teröristlerin teknolojik cihazlarla arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 13:11
  1. Ankara
  2. Adıyaman
  3. PKK

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