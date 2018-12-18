Hainler Yunanistan'a kaçacaktı! Hudut askerleri yakaladı

Alınan bilgiye göre, hudut askerlerince, Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.K, F.A ve D.O yakalandı.

Şüphelilerden B.K, F.A'nın terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.