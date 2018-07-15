Hainler bu evde saklanmış!

Van Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van merkezi Yalım Erez Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda; teslim ol çağrılarına silah ve el bombası ile karşılık veren, kırsal alanda örgüt adına faaliyet yürüten ve eylem amacıyla Van il merkezine geldiği tespit edilen 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Şahısların üzerlerinden 2 adet Glock marka tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör elde edilmiştir. Atılan el bombaları neticesi biri ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Konu ile ilgili yardım ve yataklık yapan 6 işbirlikçi şahıs gözaltına alındı" denildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Güvenlik güçlerinin dün gece, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, öldürülen 2 teröristin, karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalıştığı, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.

EV, JANDARMA KOMUTANLIĞINA 200 METRE MESAFEDE

Operasyon düzenlenen evin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi. Evin duvarlarının dibinde kan izlerinin olması ise dikkat çekti.