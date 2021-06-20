Hain tuzak bozuldu C-4’lerle şehirleri kana bulayacaklardı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Van’da 17 Haziran’da 3 kişinin olduğu bir araçta yapılan aramada C4 patlayıcı bulundu, hoparlöre yerleştirilmiş mıknatıslı bomba düzeneği ile kumanda ele geçirildi. Operasyonda araçtaki 3 kişi ile bunlardan biriyle irtibatlı bir kişi gözaltına alındı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise 18 Haziran saat 23.15’te Midyat yolu üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1,6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9 voltluk pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Eski Türkiye değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 52. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Van ve Mardin’de iki gün içerisinde iki araçta ele geçirilen bombaların hem ülkenin evlatlarının başarısını hem de Türkiye’nin nasıl bir güvenlik sorumluluğuyla karşı karşıya kaldığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Soylu, şöyle devam etti: "Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durdurdu ve içerisinden C4 patlayıcı bir düzenek ile 3 kişiyi yakaladı. Gideceği yol, güzergah, oluşturacağı maliyet ve hepimize yükleyeceği büyük üzüntü ve moralsizlik elbette ki ülkemizi etkileyecekti. 18'inde ise Nusaybin'de 1,6 kilogram plastik patlayıcı, yine 3 kişinin bulunduğu bir araçta, hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi. Bulanık suda balık avlamak istiyorlar. Türkiye'nin etrafı bulanık olabilir ama Türkiye, bulanık su değildir. Türkiye, eski Türkiye de değildir. Birkaç olayla Türkiye'nin dengesini değiştirmeye çalışmayı düşünenler, Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar, avuçlarını ovuşturarak bekleyenler, bilsinler ki hep hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalacaklardır. Yılbaşından bugüne 100'e yakın, anında patlamada yaşanabilecek olay engelledik. Türkiye'nin üzerine eğer fırsat verilirse hangi oyunların oynanabileceğini, Türkiye'yi istikrardan nasıl uzaklaştırmak isteyebileceklerini biliyoruz. Bunlara fırsat vermemek için 7/24 çalışıyoruz. Polisimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, istihbarat birimlerimiz hep birlikte güçlü bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu provokasyonlara, Türkiye'nin huzurlu zeminini bozmaya yönelenlerin başlarına ineceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum."

FETÖ’nün midesinden aldık

FETÖ'nün POLSAN üzerindeki oyunlarını ev içini nasıl boşaltmaya çalıştığını anlatan Soylu “Polis sandığı, FETÖ'nün midesinden çekilip alınan ve yeniden polis arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur. Ülkenin güvenlik sorumluluğunu alan arkadaşlarımızın emeklilik hayatlarını daha rahat geçirebilmeleri, çalışırken de yine birtakım mali imkanlardan faydalanabilmeleri için, yıllarca emek verdikleri bu köklü teşkilatın, arkalarında olduğunu bilmeleri için POLSAN'a ayrı bir önem verdik. Daimi Ortaklık Yasası ile üye sayısını 40 binden 100 bine çıkardık. Bugün POLSAN'a üye olan arkadaşımız, emekli olduğunda 500 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Polis, bekçi 320 bin personelimize üye olmaları çağrısı yapıyorum” dedi.

