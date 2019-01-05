Hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Etekli

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğün de bulunduğu 4 faklı noktaya yapılan el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısına ilişkin yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen bir grubun, saldırı düzenlediği anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı esnasında Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen bir kadın da patlayıcıdan kılpayı kurtuldu. Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen 16-17 yaşlarında bir grup dün akşam Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Şehitlik Caddesi ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırı sırasında caddeden geçen bir kişi gözüne seken taş sonucu hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kadın son anda kurtuldu

Güvenlik kamera görüntülerinde yüzleri görülmeyen saldırganların, İlçe Emniyet Müdürlüğünün girişine EYP attıkları görülürken, patlamadan sonra yoğun duman kütlesi oluştuğu görüntülendi. Saldırı sırasında emniyetin önünde bir kadın da atılan EYP'den kılpayı kurtuldu.