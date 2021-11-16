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Dünya Hain saldırı! Yaralı Azeri askerleri var
Dünya

Hain saldırı! Yaralı Azeri askerleri var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın ve Kelbecer bölgelerinde Ermenistan Ordusu tarafından saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 13:55:00 -
Hain saldırı! Yaralı Azeri askerleri var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın ve Kelbecer illeri istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine saldırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'da operasyon başlattığı bildirildi.

Açıklamada, Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Ermenistan ordusunun saldırılarda, el bombası fırlatıcı ve çeşitli kalibreli silahlarla ateş açarak Azerbaycan mevzilerine zarar verdiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı, Ermeni güçlerin hareketinin kısıtlandığı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildiği bildirildi. Ermeni askerlerin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısının operasyonel ve taktik açıdan tamamen başarısız olduğu ifade edildi.

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