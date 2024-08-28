Hain plan ortaya çıktı! Yaptığınız dezenformasyonda boğulun e mi

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, seçim sonrası dolar spekülasyonlarıyla ekonomiye zarar vermeye çalışanları sert bir dille eleştirdi. Genç, bu tür spekülasyonların hainlik olduğunu ve ülke ekonomisini çökertme amacını taşıdığını belirtti. Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair yayılan yalanların borsa ve döviz kurlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Genç, dezenformasyonun sorumlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Seçimden önce dolar alın" diyen (ABD vatandaşı olmayan!?) ekonomiste ne denir?

Vatansız mı.., hain mi?..

Her ikisi de ve hatta dahası!..

İşte o ekonomistten ve dahi siyasetçiden mebzul miktarda var bizde.

Peki ne için böyle bi'şey yapılır?..

Basitçe borsa spekülasyonu, ya da döviz manipülasyonu değil bu.

Bu tür operasyonların amacı kur üzerinden ekonomiye saldırıdır. Kur dalgalanması ve borsanın ani düşüşüyle ekonomiyi çökertmek ve ülkeyi fakirleştirmek.

Utanmadan sıkılmadan milletin gözünün içine baka baka yapmaya devam ediyorlar.

Gazetecisi, yazarı çizeri, televizyoncusu siyasetçisi, ekonomisti.., bilmem ne zıkkımın kökü!

Muhalefet etme adına ihanet dahil her yolu meşru gören zıvanadan çıkmış böyle bir güruh var maalesef...

Aşağılık yalanlarla dezenformasyonla bu süreci sabote etmeye çalışıyor sözde muhalifler.

Kimse kusura bakmasın beyler. "Dolar alın, dövize koşun, borsa çökecek " diyen vatansızdır, haindir!..

İstedikleri olmayınca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını yayma gibi bir refleks geliştirdiler.

Hedef dezenformasyonla borsa hareketlerini olumsuz yönde etkilemek.

Utanmadan sıkılmadan defalarca aynı yalanı söylemeye devam ediyorlar.

2023 Genel Seçimleri'nden hemen sonra başladılar.

Kaynağı mabadı olan sözde muhalifler televizyonlardan gazete köşelerinden Mehmet Şimşek istifa etti yalanını tekrarladılar. Borsa'da dalgalanmalar oldu.

O kadar ileri gittiler ki Bakan Şimşek'in ağzından uydurma açıklamalar servis ettiler.

Kifayetsiz muhalefet de ciğeri beş para etmez o müseccel yalancıların peşinden koşmaya oldukça teşne. (En büyük korkuları ekonominin tekrar rayına oturması. Tüm göstergeler bu yönde. 2028'de hiç şansları kalmayacak. O yüzden 'erken seçim' demeye başladılar!)

Hakkını teslim edelim. haber7.com, Bakan Şimşek'in "1 yıl içindeki 10 istifasının" kronolojisi çıkarmış. Okuyun derim...

Son olarak 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanını söyledi rotasız güzellik!

Borsa 2,5 değer kaybetti, dolar yukarı doğru harekete geçti.

Bakan yine; istifa etmediğine dair açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Çaycı Hüseyin öldü" yalanından beter bir durum.

Neredeyse her ay "istifa etmedim, buradayım" demek zorunda Sayın Şimşek.

Dezenformasyonunuzda boğulun e'mi!"

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