0553 313 94 23

Hain PKK itiraf etti: Biz kundakladık!

Ormanları kundaklayarak Türkiye'nin ciğerlerini yakan PKK, pek çok kentte işyeri ve fabrikalara yönelik saldırıları da üstlendi. Terör örgütü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde ardı ardına sabotajlar yaptığını ‘Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ kılıfı altında itiraf etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:26
Hain PKK itiraf etti: Biz kundakladık!

Ana omurgasını terör örgütü PKK’nın oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) 20’ye yakın terör eylemini üstlendi. PKK, aralarında 6 Eylül’de İstanbul Pendik’teki polyester fabrikasında çıkan yangın ile yine aynı gün İstanbul Sultanbeyli’de bulunan 2000 metrekarelik alanda üretim yapan yatak fabrikası yangınlarını sahiplendi. Yangınlarda fabrikalar büyük zarar görmüştü. PKK yine geçtiğimiz günlerde ardı ardına meydana gelen orman yangınlarını da kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti.

Yazılı olarak duyurdular

Terör örgütünü son fabrika yangılarına ilişkin açıklama yapmaya iten sebep ise PKK’nın sözkonusu saldırıları sahiplenen başka örgütlerle yaşadığı problemler oldu. Eli kanlı örgüt, sabotajlara dair yazılı açıklamasında “Son günlerde adını kamuoyuna duyuran bazı oluşumların bizzat gerçekleştirdiğimiz eylemlere gölge düşürücü biçimde, emek verdiğimiz eylemlerimizi ‘üstlenici’ açıklamalar yaptığı görülmüştür. Ne amaçla bu yönteme başvurduklarını bilmemekle birlikte bu yöntemin faşizme karşı mücadelede ezilenlerin cephesine kazanç sağlamayacağını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

İşte sabotaj listesi

PKK’nın itiraf metninde üstlendiği diğer saldırılar şöyle sıralandı:

* 1 Temmuz: Datça’da Palmutbükü mevkiinde TV vericilerine yönelik sabotaj

* 2 Temmuz: İzmir’de Grand Otel ve çevresindeki otellere yönelik sabotaj

* 26 Temmuz: Ataköy Marina ve Pendik Marina’da lüks yatlara yönelik eylem

* 26 Temmuz: İzmir Bornava Pınarbaşı bölgesi palet üretim ve depolama tesisine saldırı

* 27 Temmuz: Bodrum’daki sürat botu eylemi

* 28 Temmuz: İstanbul Ambarlı Limanı eylemi

* 30 Temmuz Konya Beyşehir’de silah fabrikasına saldırı

* 30 ve 31 Temmuz: Denizli ve İzmir’de Adalet Bakanlığına bağlı yediemin depolarına yönelik saldırılar

* 1 Ağustos: Balıkesir Ayvalık ilçesinde fabrikaya saldırı

* 4 Ağustos: Denizli organize sanayi bölgesine yönelik saldırı

* 5 Ağustos Tuzla Piyade Okulu’na saldırı

* 6 Ağustos: Üsküdar Bilim Merkezi’ne yönelik saldırı

* 6 Ağustos: Zonguldak Alaplı’da bir fabrikaya yönelik sabotaj

* 9 Ağustos: Tuzla boya üretim fabrikasına saldırı

* 10 Ağustos: İzmir Çiğli’deki sanayi bölgesine yapılan saldırı

* 10 Ağustos: Konya Akşehir’de mühimmat yüklü askeri konvoya yapılan saldırı

* 10 Ağustos: Hatay Reyhanlı’da askeri mühimmat deposuna yapılan sabotaj

* 12 Ağustos: İzmir-Bornova’daki konteyner üretimi yapan fabrikaya yapılan saldırı

 (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:26
  1. Zonguldak
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Denizli
  7. Balıkesir
  8. terör örgütü PKK
  9. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu
    1. Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit..
    2. EYT son dakika gelişmesi bugün var mı?..
    3. Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı
    4. Hain PKK itiraf etti: Biz kundakladık!
    5. İstanbul trafiğinde son durum havadan..
    6. Ülke şokta! 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10..
    7. 09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Ankara’da otomobil apartman duvarını..
    9. Başkent’te zincirleme trafik kazası:..
    10. Başkent’te bir yaya ve iki otomobile..
    11. Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş..
    12. Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
    13. Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29..
    14. ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    15. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek..
    16. Ankara'da apartmana çarpan araç yan..
    17. Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile..
    18. TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye..
    19. İstanbul'da zincirleme trafik kazası:..
    20. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    21. Önce polise yumruk attı, sonra kendini..
    22. Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü,..
    23. Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7..
    24. Hong Konglu göstericiler ABD'den..
    25. Heniyye'den Yüzyılın Anlaşması'na..
    26. Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı..
    27. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit..
    28. "Konya ASELSAN'ın etrafını karma..
    29. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    30. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören o ismi açıkladı
    Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı ören o ismi açıkladı
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?