Hain Can Dündar yine rahat durmadı

Can Dündar “Tam kapanma” nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yasaklanmasına rağmen, 1 Mayıs için Taksim'e çıkmak isteyen üniversitelileri sosyal medyadan paylaşırken ilginç ifadeler kullandı.

Polislere saygısızlık!

FETÖ ve PKK yanlısı yayınlarıyla bilinen Can Dündar, casusluktan yargılanırken yurt dışına kaçarak sahibi olan Almanya’ya sığınmıştı. Yurt dışında Türkiye aleyhinde propaganda yapan Dündar, bu seferde polisleri hedef aldı. Dündar, kutlamaların yasak olduğunu bile bile "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla Taksim'e doğru yürüyüşe geçen üniversitelilerin polisler tarafından gözaltına alınmasından rahatsız oldu. Dündar, “#PolisDevleti halkla savaşta. Zulmeden kaybeder. Yaşasın #1Mayıs!” ifadelerini kullandı.