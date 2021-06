Hain Can Dündar bayrağı kimden devraldı? İşte MİT TIR'ları haberini yapan ilk FETÖ'cü

Gazeteci Cem Küçük bugün kaleme aldığı "MİT tırları, Radikal gazetesi, Eyüp Can ve Fatih Yağmur..." başlıklı yazısında MİT TIR'ları olayının iç yüzünü detaylarıyla ortaya çıkardı. Küçük, 1 Ocak 2014'te FETÖ’cü savcı, polis, jandarma tarafından durdurulan MİT tırları kumpası haberini ilk yayınlayan ismi deşifre etti.

Haberi ilk Radikal gazetesi yayınladı

Gazeteci Cem Küçük, önce MİT Başkanı Hakan Fidan, sonra da o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey'de yargılatmak için kurulan bu kumpasın ilk haberini, FETÖ’cü Eyüp Can’ın yönettiği Radikal gazetesi'nde muhabir Fatih Yağmur tarafından yayınlandığını söyledi. 19 Ocak 2014'te yapılan ikinci TIR'lar olayının da yine muhabir Fatih Yağmur, Eyüp Can ve Radikal gazetesi tarafından yapıldığını söyleyen Küçük, Eyüp Can’ın emrindeki Radikal'in “Türkiye terör örgütlerine silah taşıdı” diyen ilk kurum olduğunu söyledi.



İşte Küçük'ün o yazısı;



1 Ocak 2014’te FETÖ’cü savcı, polis, jandarma tarafından durdurulan MİT tırları olayını artık bilmeyen yok. FETÖ’nün "Türk devleti terör örgütlerine silah taşıyordu" iddiasıyla yaptığı kumpas işlerden biriydi bu...



Amaç önce MİT Başkanı Hakan Fidan, sonra da o zaman Başbakan olan Erdoğan’ı "terör örgütlerine yardım ediyor" iddiasıyla Lahey’de yargılatmak ve Türk pasaportlarını geçersiz kılmaktı. Tipik bir FETÖ operasyonuydu.



Peki bu haberi ilk yapan ve yayınlayan kimdi? Çoğunluk belki unuttu ama MİT tırları haberini ilk yayınlayan FETÖ’cü Eyüp Can’ın yönettiği Radikal gazetesiydi... Muhabiri de Fatih Yağmur’du. 2 Ocak 2014 tarihli Radikal’de haber, “Yardım tırında silah iddiası” manşetiyle çıkmıştı. Doğrudan MİT’i ve Erdoğan’ı suçluyorlardı.



Sonra ikinci bir MİT tırları hadisesi daha oldu. 19 Ocak 2014’te Suriye'ye giden üç tır Hatay'da FETÖ’cü savcılar tarafından durdurulmuştu. Gene işin içinde muhabir Fatih Yağmur, Eyüp Can ve Radikal gazetesi vardı.



27 Kasım 2015’te muhabir Fatih Yağmur, BBC Türkçe'ye MİT tırları haberleriyle ilgili bir demeç vermişti. Yağmur aynı şeyleri iki gün önce Ahval’dan firari Yavuz Baydar’a da anlattı. Bu arada Ahval’ın BAE tarafından finanse edildiğini, eski FETÖ ve FETÖ yanlılarının orada program yaptığını bir kez daha hatırlatalım.



“MİT tırları Hatay Kırıkhan'da silah sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine, Adana TMK 10. madde ile yetkili savcılık talimatıyla, Kırıkhan Savcılığı tarafından durduruldular. Tırlara refakat eden araç içerisindekiler ve tır içerisinde yer alan bir kişi, Kırıkhan Başsavcısı ve Kırıkhan Savcısına, MİT mensubu olduklarını ve araç içerisinde yer alan malzemelerin 'devlet sırrı' niteliğinde olduğunu ifade etmişti.



Dönemin Hatay Valisi'nin, personelin MİT personeli olduğu ve araçların MİT'e ait olduğu belirtilen talimat yazısıyla tır aranmadan jandarma tarafından yola devam etmesine izin verildi. Sonrasında, Adana TMK Savcısı Özcan Şişman'ın Kırıkhan'a ulaşmasıyla, tırın önü bu sefer polislerce kesildi.



Savcının ısrarı üzerine MİT, acil kodla bölgedeki personeli, tırın durdurulduğu alana yönlendirdi, emniyet personeli de il emniyet müdürünün talimatıyla geri çektirildi. Savcı Şişman, koruma polisiyle tek başına kaldı. Gelen MİT personelleri kol kola girerek tırın arka kapısına sıralandı. Savcının ifadesine göre çatışma ihtimali de yaşandı. Savcı Şişman'ın 'Canımı zor kurtardım' dediği de belirtiliyor.



Emniyet güçlerinin arama yapmaktan vazgeçerek geri çekilmesiyle de tır yoluna devam ederek Suriye'ye geçiş yaptı.



Bu süre zarfında haberi ilk aldığımda haber merkezimle paylaştım ve internet sitemizde habere yer verdik. Türkiye gündemini bir anda altüst eden olayda ilk olarak yaşananlar gizlenmeye çalışıldı. Tırların durdurulduğu da resmî makamlarca kabul edilmiyordu. İlk gelen bilgiler de çelişkiliydi. Önce tırların İHH'ya ait olduğu ifade edildi. Sonrasında ise 20 Ocak tarihinde savcıların olay yeri tutanağını ve Hatay Valisi'nin imzasını taşıyan, tırların MİT'e ait olduğu ifade edilen talimat yazısını Radikal'de yayınladım."



Görüldüğü üzere Aydın Doğan’ın sahip olduğu ve FETÖ’cü Eyüp Can’ın emrindeki Radikal, “Türkiye terör örgütlerine silah taşıdı” diyen ilk kurumdu. Radikal 17-25 Aralık’ta FETÖ bülteni gibi çıkıyordu. Ben o zaman Radikal hakkında çok yazı yazmıştım. Radikal, önce kâğıt baskıyı bitirmiş, dijitale dönmüş ve en nihayet komple kapanmıştı...

MİT tırları ve benzeri haberlerden sonra Fatih Yağmur haklı olarak pasifize edildi. Peşinden de Doğan Medya’dan gönderilmişti. Ahval’da, “Vuslat Doğan Sabancı bana arka çıktı ama bir yerden sonra dayanmadı” anlamında bir açıklama yaptı.



Solcu geçinen Radikal gazetesi ve o gazetede çalışan solcular FETÖ lehine haberler yaptılar. Ama sorumluluğu olanlar hukuken bedelini ödedi. Şimdi Eyüp Can’ı hatırlayan bile yoktur. Londra’da restoran işletiyor. Ortalarda görünmüyor. Nasıl görünsün, adam FETÖ emriyle Aydın Doğan’ın gazetesine Genel Yayın Yönetmeni olmuştu.



FETÖ’nün MİT tırları kumpasını haber yapan Fatih Yağmur, aynı zamanda 17 Aralık 2013’teki darbe girişiminde dönemin İçişleri Bakanı Güler’in oğlu Kaan Güler’in evinden ilk haberi yapan kişiydi.

Sonra devreye tescilli hain Can Dündar ve o dönemki Cumhuriyet gazetesi girdi... Nerelerden nerelere. O dönemi unutmadık. 17/25 Aralık zor bir süreçti ama çok şükür atlatıldı. O zamanlar hainlik peşinde koşanların bir kısmı tarihin çöplüğüne gitti. Bir kısmı da ortada sahte kahraman edasıyla geziyor. Kimin ne tavır aldığı arşivlerde duruyor.