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Hain Akın Öztürk adliyeye getirildi

Alçak FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi

11 Ocak 2019 Cuma 11:52
Hain Akın Öztürk adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi.

Jandarma getirdi

Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Öztürk, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Ankara Adliyesine sevk edildi.

Talimat bürosunda kimlik tespiti yapılan Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Saylam'a ifade verdi.

Öztürk'ün ifadesinin alınmasının, ABD'den FETÖ soruşturmaları kapsamında gelen heyetin ziyaretiyle ilgili olmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:52
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Akın Öztürk

YORUM YAZ

  • Vatan evladiVatan evladi46 dk önce
    Bu adamin hain degil tam bir vatansever oldugunu bütün herkes bilir. Tam manasiyla vatan evladidir. Zaten öyle olmasa Erdogan adami emekli eder, bekletmezdi. Ama perincek serefsizleri (ergenekon bozuntulari) bu vatan evladindan kurtulmak icin darbe tiyatrosunun icinde gösterip harcadilar. Insallah her sey aciga ciktiginda utanacaksiniz.
  • hala dava devam ediyorhala dava devam ediyor52 dk önce
    gec gelen adalet suclu lehinedir. devlet darbe yapanlara ödül veriyor.

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