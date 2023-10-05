Hain Ahmed Mesud, Afganistan İslam Emirliği'ne karşı İsrail'den yardım istedi

Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine karşı İsrail'den yardım talep etti.

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimine karşı zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye çalışan ve yenilgiye uğrayan Ahmed Mesud, İsrail basınına konuştu.

İsrail basınına açıklama yapan Mesud, "İsrail de dahil olmak üzere bizi desteklemek isteyen her tarafın yardımına ihtiyacımız var. Karanlık, terörizm ve cehalet karşısında insanlığın ilerlemesi için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Savaşa devam" dedi

Geçtiğimiz günlerde Paris'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmed Mesud, "Taliban ile barış anlaşması görüşmeleri yapılamayacağını" belirterek "gerilla savaşına devam edeceklerini" söylemişti.

Dünya ülkelerinden yardım istedi

2 bin savaşçıları olduğunu iddia eden Mesud, silah ve mühimmat konusunda dünya ülkelerinden destek istemişti.

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Daily Ummah