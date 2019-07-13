Hagi'nin oğlu Ianis, Genk'e transfer oldu - Belçika temsilcisi Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı



ANKARA (AA) - Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için Genk, Viitorul'a 8 milyon avro ödeyecek. Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.