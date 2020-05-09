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Aktüel

Hafter’in saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:40:59 -
Hafter’in saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.


Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda Trablus’a en az 80 füze düştü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter’in saldırısında Bab Bin Ghashir bölgesinde 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 4 sivilin de yaralandığı ve Ebu Selim Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Hafter milislerin saldırısında Brega Petrol Pazarlama Şirketi’ne ait petrol depolarının hedef alındığını ve büyük yangın çıktığını aktardı. Saldırıda ayrıca Libya Havayollarına ait Airbus A320 ve A330 tipi iki uçağın hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

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