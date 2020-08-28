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Aktüel Hafter'in petrol blokajının Libya ekonomisine zararı 9 milyar doları aştı
Aktüel

Hafter'in petrol blokajının Libya ekonomisine zararı 9 milyar doları aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:53:33 -
Hafter'in petrol blokajının Libya ekonomisine zararı 9 milyar doları aştı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ocak ayından bu yana petrol tesis ve limanlarını kapalı tutmasının ülkeye verdiği hasar 9 milyar doları aştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) paylaşılan veriye göre, ülkedeki liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeyi uğrattığı 224 günlük zarar 9 milyar 5 milyon dolar oldu.

- Milisler, petrol üretimini durdurmuştu

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez ülkedeki petrol sahalarının kapalı kalmasından sorumlu olanlara, petrolün pazarlıklardan uzak kalmasını ve tesislerdeki askeri varlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelmişti.


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