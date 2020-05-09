Hafter'in havalimanı bombardımanında 2 yolcu uçağı vuruldu
Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı bombaladı. Saldırıda 2 yolcu uçağı hasar gördü.
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’u hedef almaya devam ediyor.
Grad füzesi kullanıldı
UHM yetkililerinden verdiği bilgilere göre Hafter’e bağlı misiler, Trablus’un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı bombaladı. Bombardımanda, 30’dan fazla ‘Grad’ füzesinin kullanıldığı ve Airbus A330 ve A320 tipi 2 yolcu uçağının hasar gördüğü aktarıldı.