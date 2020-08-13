Hafter milisleri tarafından alıkonuldular!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlere liderlik etmeye çalışan darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler, devrilen lider Muammer Kaddafi rejimini destekleyen gösteri yaptıkları gerekçesi ile Bingazi ve Sirte'de 6 sivili alıkoydu.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Libya İnsan Hakları İhlalleri Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, Sirte'de Kaddafi yanlısı gösteriye katılmaları nedeniyle 4 sivil Hafter güçleri tarafından alıkonuldu. Bingazi'de de ise 2 sivilin, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi lehinde sloganların bulunduğu pankart taşıdıkları görüntülerin yayımlanmasından sonra alıkonulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu sivillerin 3'ünün serbest bırakıldığı, diğer sivillerin ise durumu hakkında şu anlık bilgi alınamadığı belirtildi.

'Keyfi gözaltı'

Yaşanan durumun 'keyfi gözaltı' olduğuna işaret edilen açıklamada, bütün kaçırılanlar ile yargılanmadan hapiste tutulanların hemen serbest bırakılması istenilirken, tutukluların durumu hakkında da bilgi verilmesi talep edildi.

2011 yılında devrilen Kaddafi'nin doğum yeri olarak bilinen Sirte kenti, Libya'nın orta-kuzey kesiminde Akdeniz kıyısında yer alıyor.

Kaddafi devri nasıl son buldu?

Libya'nın 42 senelik diktatörü Muammer Kaddafi, 7 ay süren isyanın ardından memleketi Sirte'de öldürülmüştü.

Tunus'ta başladıktan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yayılan Arap Baharı, Muammed Kaddafi'nin canına mal oldu.

Yaralı ele geçirilen Kaddafi, muhalifler tarafından linç edildi. Kaddafi'nin kamyonete konulan cesedinin gizli bir yere götürüldüğü bildirildi.