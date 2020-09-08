Hafter milisleri Libya'da ateşkesi yine ihlal etti

Libya ordusunun yaptığı açıklamada, Libya ordusunun bağlı kaldığı ateşkesin Hafter milisleri tarafından 4'üncü kez ihlal edildiği açıklandı.

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, darbeci Halife Hafter milislerinin Sirte'nin batısında konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırdığını açıkladı.

Libya ordusunun teyakkuz halinde olduğunu belirten Kununu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan uygun görülen zamanda bir cevap verilmesi için talimat beklediklerini açıkladı. Kununu, Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda can ya da mal kaybı olump olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşamadı.