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Dünya Hafter milisleri Libya'da 4'üncü kez ateşkesi ihlal etti
Dünya

Hafter milisleri Libya'da 4'üncü kez ateşkesi ihlal etti

Libya ordusu, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin ilan edilen ateşkesi Sirte kentinde 4'üncü kez deldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:16:00 -
Hafter milisleri Libya'da 4'üncü kez ateşkesi ihlal etti

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman güçlerimizin bağlı olduğu ateşkes ilanından bu yana dördüncü kez, beklendiği gibi Hafter milisleri tarafından delindi" dedi.

Kununu, terörist Hafter milislerinin Sirte'nin batısında bulunan güçlere kademeli füzelerle saldırdığını kaydetti.

"Güçlerimiz tam hareket halinde"

Kununu, "Kuvvetlerimiz tam seferberlik halinde" diyerek, Libya Başbakanı ve Başbakan Fayiz el-Serrac'ın uygun zamanda cevap vermesini beklediklerini vurguladı.

Kununu, ateşkesi ihlal eden son saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı.

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