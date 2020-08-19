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Dünya Hafter milisleri helikopteri bırakıp kaçtı
Dünya

Hafter milisleri helikopteri bırakıp kaçtı

Libya’da darbeci Halife Hafter güçlerine ait Rus yapımı Mil Mi-17 tipi bir askeri helikopter Sirte yakınlarında ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 04:50:00 - 2020-08-19 04:55:18
Hafter milisleri helikopteri bırakıp kaçtı

Libya’da Sirte’nin batısına iniş yapan hafter milislerinin helikopteri bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Rus yapımı Helikopter, Sirte sınırında Libya ordusunun hakimiyetindeki Ebu Gureyn beldesine gönderildi.

18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçiren Libya ordusu Tablus ve ülkenin batı sınırlarından Hafter güçlerini tamamen çıkarmıştı. Sirte’ye kadar ilerleyen meşru hükümet güçleri yine bir helikopter daha ele geçirmişti.

Hafter petrol ihracatını engelleme kararını iptal etti

Darbeci Halife Hafter'in sözcüleri dün yaptıkları açıklamada petrol akışını kesmeyeceklerini 214 gün sonra yeniden petrol ihrac edileceğini bildirdi.

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