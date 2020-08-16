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Dünya

Hafter kontrolündeki halk isyan etti

Libya'da Haçlı ve destekçisi ülkeler tarafından desteklenen darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk kötü koşullar nedeniyle isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 03:06:00 -
Hafter kontrolündeki halk isyan etti

Darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle sokaklara çıktı.

Libya Ordusu tarafından verilen bilgiye göre, Hafter kontrolündeki Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartları nedeniyle protestolar düzenledi.

Sokaklara çıktılar

Göstericiler beyaz bayraklarla kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı.

Protestolara Libya halkı Twitter üzerinden büyük destek verdi.

 

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