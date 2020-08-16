Hafter kontrolündeki halk isyan etti
Libya'da Haçlı ve destekçisi ülkeler tarafından desteklenen darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk kötü koşullar nedeniyle isyan etti.
Darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle sokaklara çıktı.
Libya Ordusu tarafından verilen bilgiye göre, Hafter kontrolündeki Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartları nedeniyle protestolar düzenledi.
Sokaklara çıktılar
Göstericiler beyaz bayraklarla kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı.
Protestolara Libya halkı Twitter üzerinden büyük destek verdi.