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Aktüel

Hafter güçleri yine sivilleri vurdu: 3 yaralı

Hafter güçleri Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Maitika havaalanına yakın olan yerleşim yerleri ve Arada bölgesine 30’dan fazla roket attı.

2020-04-22 17:24:16 -
Hafter güçleri yine sivilleri vurdu: 3 yaralı

Hafter güçleri Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Maitika havaalanına yakın olan yerleşim yerleri ve Arada bölgesine 30’dan fazla roket attı. Saldırılarda 3 sivil ağır yaralandı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti medya danışmanı Amin Al Hashemi, yaptığı açıklamada Haftar güçleri’nin Trablus’ta bulunan Maitika havaalanına yakınlarında bulunan yerleşim yerleri ve Trablus’un Arada bölgesine 30’dan fazla roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırılarda 3 sivilin yaralandığını açıklandı. Bölgeye düşen füzelerin, birçok ev ve otomobilde de hasara neden olduğu ifade edildi.


Öte yandan, Haftar milisleri 21 Mart’ta korona karşıtı verilen mücadeleye odaklanmak için ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Hafter güçleri, uluslararası kabul gören hükümetin başkenti Trablus’u kontrol altında almak için 4 Nisan’da yeniden saldırılara başladı.

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