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Aktüel

Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı

Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı güçler Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:48:42 -
Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı

Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı güçler Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdı.


Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleri ile saldırdı. Yerel kaynaklardan, yapılan açıklamada Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı nedeniyle bölgede büyük patlama seslerinin duyulduğunu aktarırken, en az 20 füzenin bölgeye atıldığını belirtti.

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