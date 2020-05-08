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Dünya

Hafter darmaduman! Askerleri öldürüldü

Terörist Halife Hafter'e bağlı birliklerde çözülme başlarken, 15 askerinin de meşru Libya hükümeti tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:01:00 -
Hafter darmaduman! Askerleri öldürüldü

Bugün Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya ordu birliklerine teslim olmuştu.

Bölgeden gelen yeni haberlere göreü Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in stratejik öneme Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında bilgi paylaşan Libya ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu, Vatiyye Askeri Üssü etrafında bulunan Hafter’e bağlı 7 askeri aracın imha edildiğini ve 15 milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hafter'in sonu geliyor! Çözülme başladı... Teslim oldular
Hafter'in sonu geliyor! Çözülme başladı... Teslim oldular

Dünya

Hafter'in sonu geliyor! Çözülme başladı... Teslim oldular

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