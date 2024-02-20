Haftanın odak noktasında merkez bankaları var

Haftanın ilk saatlerinde açıklanan tahminlerde “Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması durumunda para politikasının sıkılaştırılabileceğini ancak şu anda ek bir faiz artırımına gerek olmadığını belirtmişti. Dolayısıyla politika faizinde değişiklik beklenmezken daha çok toplantı sonrasında yayımlanacak metinde verilecek mesajlar takip edilecektir. Dışarıda ise hem Fed hem de ECB tutanakları açıklanacak. Her iki merkez bankası da son toplantılarında faiz değişikliğine gitmemişti. İlk faiz indiriminin ne zaman gelebileceği sorusuna cevap aramayı sürdüren piyasalar ise tutanaklarda daha çok bu yönde ipuçları arayacaktır” denildi.

TL’DE SINIRLI DEĞER KAYIPLARI BEKLENEBİLİR

TL: Hafif yukarı yönlü eğilimini devam ettiren USD/TL kuru haftayı 30,82 seviyesinin üzerinde noktaladı. Özellikle enflasyonun henüz zirve yapmadığını ve TCMB’nin Mayıs ayında TÜFE’nin %73 seviyesine ulaşmasını beklediğini düşünürsek sınırlı değer kayıplarının sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Cuma günü açıklanan piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmininin sınırlı bir yükselişle 42,96 olarak gerçekleştiğini gördük. Bir önceki ankette beklenti %42 seviyesinde bulunuyordu. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %39,1’den 37,8 seviyesine geriledi. Hazine bu hafta gerçekleştireceği 6 ihraç ile Şubat ayı borçlanma programını tamamlayacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'ye net portföy akımlarının geçen yılın ikinci yarısında arttığını ve yerel seçimlerden sonra ivmenin artmasının beklendiğini ifade etti.



9365 PUAN İSE BİR SONRAKİ DİRENÇ NOKTASI OLARAK TAKİP EDİLEBİLİR

Borsa İstanbul: Piyasalar iyimser bir haftayı geride bırakırken göreceli pozitif ayrışmaya devam eden Borsa İstanbul arka arkaya 7 haftalık yükseliş serisi yakalamış durumda. Yılın başından bu yana %25’e yaklaşan kuvvetli bir getiriye ulaşılmış olması hisse senetlerini doğal olarak aşırı alım bölgesinde tutuyor. Buna karşın içeride kazanılan momentum dışarıda ise ekonomide yumuşak iniş senaryosu ve merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri yukarı yönlü hareket alanını genişletiyor. Teknik açıdan ise 9000 puanın üzerinde olunmasının lehte bir görünüm yarattığını söyleyebiliriz. 9365 puan ise bir sonraki direnç noktası olarak takip edilebilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Günü 9974.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 9905, 9825, 9756 ve 9676 destek olarak izlenebilir. 10045, 10125, 10194 ve 10274 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 31.1288 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 31.0975, 31.0355, 30.973 ve 30.911 destek olarak izlenebilir. 31.16, 31.222, 31.2845 ve 31.3465 ise direnç noktalarını oluşturuyor.