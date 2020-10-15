Haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 5. hafta | Milli maçlar sebebiyle liglere verilen ara 17 Ekim'de oynanacak maçlarla sona erecek. Futbolseverler bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? | TFF 1. Lif haftanın maçları | Süper Lig puan durumu
Bu hafta hangi maçlar oynanacak? | Liglere milli maçlar sebebiyle ara verildi. Verilen ara 17 Ekim’de oynanacak maçlarla sona erecek. İşte, haftanın maçları.
Haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de 5. hafta Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçıyla başlayacak. Süper Lig'de koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda hiçbir takım ligden düşürülmedi. Bu sebeple 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 21 takım yer alıyor. Ligde 21 takımın olması sebebiyle her hafta bir takım bay geçecek. 5. haftada Beşiktaş ligi bay geçecek.
5. hafta fikstürü
Süper Lig puan durumu
TFF 1. Lig fikstürü