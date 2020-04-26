Haftanın kazandıranı altın
Bu hafta Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 yükselirken, euro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.
Bu hafta Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 yükselirken, euro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08 puanı görürken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 liraya yükseldi. 7 lirayı zorlayan ABD Doları ise yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lirada kalırken Euro durgun seyriyle 7,5450 lirada kaldı.