Türkiye henüz yerli aşısını üretmeye başlamadı. Buna rağmen dünyada en çok aşı yapan 6. ülke durumunda. Yaklaşık 17 milyon doz aşı yapıldı. Aşılamada kronik hastalara, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşlerine randevu verilmeye başlandı. Pek çok vatandaş hafta sonu aşı olup olamayacaklarını araştırıyor. Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu?

Hafta sonuna aşı randevusu veriliyor mu?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Tedarik edilen aşılarla süreç hızla devam ediyor. Aşı randevusu almak isteyenler hafta sonu aşı olup olamayacaklarını merak ediyor. Hastaneden randevu almak istiyorsanız; uygulama 81 ilde hafta sonları da sürüyor.