Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!
Tümer Metin, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılı bir futbolcuya sert yüklendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tümer Metin, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılı bir futbolcuya sert yüklendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı bir futbolcuyu sert eleştirdi.
"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.
Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye.
'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim.
Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23