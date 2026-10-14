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Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

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Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

Tümer Metin, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılı bir futbolcuya sert yüklendi.

#1
Foto - Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı bir futbolcuyu sert eleştirdi.

#2
Foto - Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.

#3
Foto - Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye.

#4
Foto - Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim.

#5
Foto - Tümer Metin 'Gırtlağına yapışırım' dedi: Olay sözler!

Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın."

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