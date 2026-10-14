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Yaşam Tehlikeli anlar kamerada! Kamyonet kasasında kolilerin üzerinde böyle yolculuk yaptı
Yaşam

Tehlikeli anlar kamerada! Kamyonet kasasında kolilerin üzerinde böyle yolculuk yaptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır’da bir kişi yoğun trafikte ilerleyen kamyonetin kasasındaki kolilerin üzerine oturarak yolculuk yaptı.

Diyarbakır’ın Urfa Bulvarı’nda trafikte ilerleyen bir kamyonette dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

 

Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Şahsın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir araçtan görüntülendi. Görüntüde, kamyonette çok sayıda koli yüklendiği ve şahsın üzerinde oturup ilerlediği yer aldı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.

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