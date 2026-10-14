UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta maçları oynanacak
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu, yarınki 18 maçla başlayacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
Ligde tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor
19.45 Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka)
19.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek)
19.45 Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
19.45 Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya)
19.45 Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan)
19.45 Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda)
19.45 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa)
19.45 Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra)
19.45 Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka)
22.00 Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya)
22.00 Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz)
22.00 Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya)
22.00 Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre)
22.00 Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan)
22.00 Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
22.00 Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka)