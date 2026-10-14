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Spor UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta maçları oynanacak
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta maçları oynanacak

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta maçları oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu, yarınki 18 maçla başlayacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.

Ligde tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor

19.45 Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka)

19.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek)

19.45 Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya)

19.45 Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan)

19.45 Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda)

19.45 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa)

19.45 Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra)

19.45 Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka)

22.00 Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya)

22.00 Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz)

22.00 Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

22.00 Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre)

22.00 Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan)

22.00 Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

22.00 Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka)

18 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta başlıyor
18 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

Spor

18 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

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