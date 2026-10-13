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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona

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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Barcelona

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Barcelona ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Barcelona skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 0 - 0 Barcelona

9' Ani gelişen Galatasaray atağında Barış Alper sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

6' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Olmo ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olmo, Uğurcan'ı geçemedi. Devamında ofsayt bayrağı havada.

5' Barcelonalı oyuncular Galatasaray yarı sahasında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Rodri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Pedri, Anthony Gordon, Dani Olmo.

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