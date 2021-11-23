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Gündem Hafta sonu yasakları başlayacak mı? Koronavirüs kısıtlamaları olacak mı?
Gündem

Hafta sonu yasakları başlayacak mı? Koronavirüs kısıtlamaları olacak mı?

Kışın hafta sonu yasakları olur mu? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasakları uygulandı. Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar yeniden başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:23:00 -
Hafta sonu yasakları başlayacak mı? Koronavirüs kısıtlamaları olacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgının ilk döneminde pek çok kısıtlama uygulandı. Uygulanan kısıtlamaların tamamı 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte kısıtlamalar olmadan önlemlerle yaşam sürdürülüyor. Kış aylarında kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu yasakları başlayacak mı? Koronavirüs kısıtlamaları olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Çocuk felci bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Tetanoz bir kere mi yapılıyor? 4 kez yapılıyor, 10 yılda bir tekrarı isteniyor. Hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında 'evet' diyoruz. Benzer şekilde koronavirüsle ilgili bir aşı durumu olduğunda 'aşı bir tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor” dedi.

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