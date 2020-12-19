Artan vakalar ile koronavirüsün yayılma hızını azaltmak amacıyla hükümet tarafından alınan önlemler uygulamaya koyulmaya başlandı. Bilim Kurulu tarafından alınan kararların ardından hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı; hafta içleri saat 21.00 – 05.00 saatleri arasında olurken hafta sonları Cuma saat 21.00’dan pazartesi sabah 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Hafta sonları bakkal, kasap, manav, fırın ve marketler 10.00 – 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşların bu saatler aralığında temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri belirtiliyor.

Hafta sonu yasağında kargolar çalışacak mı?

Ürün ve malzeme nakliyesi yapan firmalar, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık sektöründe çalışanlar, depolama firmalarında görevli personeller, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtımı yapan kişi ve kurumlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak.