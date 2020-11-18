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Seyahat Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak?
Seyahat

Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak?

Uçak biletleri iptal mi? Hafta sonu uçak biletleri iptal mi? Hafta sonu yasağı gelmesiyle birlikte daha önceden uçak bileti alanlar biletlerin yanıp yanmayacağını merak ediyordu. Türk Hava Yollarından hafta sonu bilet alıp da yolculuk yapacaklara yönelik açıklama geldi. Peki hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak? Cumartesi Pazar uçuşlar olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:22:00 - 2020-11-18 14:22:51
Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak?

Koronavirüs salgınına yönelik yeni tedbirler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası salgına ilişkin yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu bilet alıp yolculuk yapacaklar uçuşlar iptal edildi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında uçuşlar olacak mı? sorusuna yanıt arıyordu. Uçak bilelerine ilişkin Türk Hava Yollarından açıklama geldi.

Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"

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