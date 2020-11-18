Koronavirüs salgınına yönelik yeni tedbirler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası salgına ilişkin yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu bilet alıp yolculuk yapacaklar uçuşlar iptal edildi mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında uçuşlar olacak mı? sorusuna yanıt arıyordu. Uçak bilelerine ilişkin Türk Hava Yollarından açıklama geldi.

Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"