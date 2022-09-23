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Yaşam Hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Eylül 25 Eylül İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?
Yaşam

Hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Eylül 25 Eylül İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?

24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde KPSS Alan Bilgisi sınavı oturumları gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar ise hafta sonu toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:28:00 -
Hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Eylül 25 Eylül İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?

Sınavlardan önce toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

Hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Eylül 25 Eylül İstanbul toplu ulaşım ücretsiz mi?

Bu hafta sonu KPSS Alan Bilgisi oturumları gerçekleşecek. Bazı sınavlardan önce toplu ulaşım ücretsiz oluyor. Bu sebeple yarın toplu ulaşımın ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple cumartesi ve Pazar günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi beklenmiyor.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz hizmet verdi!

18-19 Haziran 2022 tarihinde başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde toplu taşıma ücretsiz hizmet verdi.

KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu farkı nedir?

Kamukurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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