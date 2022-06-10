Hafta sonları genellikle sınavlar yapılıyor. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta sonu yani 11-12 Haziran tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bu hafa sınav var mı?

Hafta sonu sınav var mı? 11-12 Haziran 2022 hangi sınavlar var?

11 Haziran'da Bağımsız Denetçilik Sınavı gerçekleşecek. Sınav Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu başka bir sınav yapılmayacak. Öte yandan 18-19 Haziran tarihlerinde ise YKS gerçekleştirilecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/2: 11 Aralık,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık