Hafta sonu sınav var mı? 11-12 Haziran 2022 hangi sınavlar var?
11-12 Haziran 2022'de Türkiye genelinde hangi sınavların gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var? 11 Haziran 2022 ne sınavı var?
Hafta sonları genellikle sınavlar yapılıyor. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta sonu yani 11-12 Haziran tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bu hafa sınav var mı?
Hafta sonu sınav var mı? 11-12 Haziran 2022 hangi sınavlar var?
11 Haziran'da Bağımsız Denetçilik Sınavı gerçekleşecek. Sınav Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu başka bir sınav yapılmayacak. Öte yandan 18-19 Haziran tarihlerinde ise YKS gerçekleştirilecek.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
DGS: 3 Temmuz,
İSG/2: 11 Aralık,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık