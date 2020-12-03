Hafta sonu pazarlar serbest mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık Salı gününden itibaren yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Cuma akşam 21.00’de başlayacak kısıtlama ise pazartesi 05.00’te sona erecek. Kısıtlamalar sebebiyle vatandaşlar hafta sonları semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor. Peki. hafta sonu hangi pazarlar kurulacak?

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Hafta sonu pazara gidilebilir mi?

4 Aralık Cuma akşamı 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Hafta sonları semt pazarları kurulmayacak. Söz konusu semt pazarları hafta içi farklı günlerde açılacak. Bu konuda detaylı bilgiyi şehirlerin pazarcılar odası ya da belediyelerinizin web sitenizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul’da hafta sonu kurulacak olan pazarlar ise hafta içi açılacak. İşte, İstanbul’daki pazarların kurulacağı günler:

Avcılar İlçesinde;

- Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Yeşilkent Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü

Bayrampaşa İlçesinde;

- Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı 8 Aralık Salı günü,

Beşiktaş İlçesinde;

- Beşiktaş Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

Beylikdüzü İlçesinde;

- Beylik Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Yakuplu Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Kavaklı Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

Beyoğlu İlçesinde;

- Örnektepe Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Çıksalın Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

Büyükçekmece İlçesinde;

- Büyükçekmece Cumartesi Pazarı 3 Aralık Perşembe günü,

- Mimarsinan Cumartesi Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

Esenyurt İlçesinde;

- Beygah Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Örnek Mahallesi Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- İstiklal Mahallesi Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Namık Kemal Mahallesi Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Mehterçeşme Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü

Gaziosmanpaşa İlçesinde;

- Küçükköy Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

- Dörtyol Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

Küçükçekmece İlçesinde;

- Halkalı Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Fevzi Çakmak (Sultanmurat) Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Organik Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi Günü,

Sarıyer İlçesinde;

- İstinye Dere İçi Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- FSM Mahallesi Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi Günü,

Silivri İlçesinde;

- Selimpaşa Pazar Pazarı 8 Aralık Salı günü,

Sultangazi ilçesinde;

- Malkoçoğlu Cumartesi pazarı 8 Aralık Salı günü,

- 50. Cumartesi pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Gazi Mahallesi Cumartesi pazarı 4 Aralık Cuma günü,

- Cumartesi Yayla pazarı 2 Aralık Çarşamba günü,

- İsmetpaşa Pazar pazarı 3 Aralık Perşembe günü,

- Zübeyde Hanım Pazar pazarı 7 Aralık Pazartesi günü,

Şişli İlçesinde

- Kuştepe Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma Günü,

- Halide Edip Cumartesi Pazarı 4 Aralık Cuma Günü,

- Feriköy Lalaşahin Cumartesi Pazarı 2 Aralık Çarşamba Günü,

- Mecidiyeköy Pazar Pazarı 7 Aralık Pazartesi Günü açılacaktır.