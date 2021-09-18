Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıl eğitime ara verilen okullarda ders zili 6 Eylül 2021’de çaldı. Okulların açılmasıyla bazı sınıflarda öğrenci sayısı bir hayli arttı. Aileler sınıfların ikiye ayrılıp, hafta sonu eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullar hafta sonu açık olacak mı?

Hafta sonu okullar açık olacak mı? Hafta sonu okullarda ders var mı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’ye konuştu. Gündemle ilgili merak edilen sorulara cevap veren Bakan Özer, hafta sonu eğitimi hakkında da değerlendirme yaptı. Bakan Özer, “Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz” dedi.