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Yaşam Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! 40 dereceyi bulacak
Yaşam

Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 07:55:00 -
Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonuna ilişkin hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Kalan kesimlerde genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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