Pastırma sıcakları yurdun büyük bölümünde etkili oluyor. Hafta sonu için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara İstanbul İzmir hava durumu

Önümüzdeki birkaç gün hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği ifade ediliyor. Uzmanlar bu sebeple vatandaşları özellikle soğuk algınlıklarına karşı dikkatle olmaya davet ediyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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