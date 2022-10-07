Sonbahar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Peki, bu hafta sonu yağış olacak mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 8 Ekim Cumartesi hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde, bu akşam saatlerinde Konya, Osmaniye çevreleri, Ankara'nın güneyi, Karaman'ın kuzeyi , Adana'nın kuzeyi ve Aksaray'ın batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Konya, Osmaniye çevreleri, Ankara'nın güneyi, Karaman'ın kuzeyi , Adana'nın kuzeyi ve Aksaray'ın batısında, bu gece saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yarın Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya çevreleri, Ankara'nın güneyi, Karaman'ın kuzeyi ile Aksaray'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çewvrelerinde kuvvetli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 8°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak yağışlı