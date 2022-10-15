Cuma akşamı itibariyle pek çok ilde yağışlar etkili olmaya başladı. Bu sebeple hafta sonu havanın nasıl olacağı, yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 Ekim Cumartesi hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ankara Eskişehir ve Konya'nın batısı ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Bolu ve Düzce ile bugün öğle saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il geneli aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu