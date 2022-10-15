Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 Ekim Cumartesi hava durumu:
Hafta sonu için plan yapmak isteyenler havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Güncel hava durumu:
Cuma akşamı itibariyle pek çok ilde yağışlar etkili olmaya başladı. Bu sebeple hafta sonu havanın nasıl olacağı, yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 Ekim Cumartesi hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ankara Eskişehir ve Konya'nın batısı ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Bolu ve Düzce ile bugün öğle saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il geneli aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu