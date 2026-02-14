  • İSTANBUL
Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Şubat hava durumu güncel
Aktüel

Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Şubat hava durumu güncel

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Şubat hava durumu güncel

Hafta sonu için plan yapmak isteyen pek çok kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonuyla birlikte pek çok kişi sevdikleriyle birlikte zaman geçirmenin planlarını yapıyor. Hal böyle olunca ‘Hava nasıl olacak?’ sorusu merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yağış var mı?

 

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü sağanak ve karla karışık yağmur görülecek, pazar günü ise yağışların birçok bölgede etkisini kaybetmesi ve güneşli aralıkların görülmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi öngörülürken, diğer bölgelerde aralıklarla yağışların sürmesi bekleniyor.

 

Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağışlar görülecek.

Bazı bölgelerde etkili olan rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve salıya kadar artacağı bildirildi.

 

14 Şubat 2026 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Şubat 2026 tarihli haritasına göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağmur görülürken, Karadeniz kıyılarında yer yer yağış etkili oluyor.

 

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde 15-20 derece bandında, iç ve doğu bölgelerde ise 8-14 derece aralığında ölçülüyor.

 

Doğu illerinde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, yağışların hafta sonu boyunca birçok bölgede aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

 

15 Şubat 2026 Pazar hava durumu

15 Şubat Pazar gününe ait haritaya göre yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederken parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel ve hafif yağış geçişleri görülse de birçok bölgede güneşli aralıklar dikkat çekiyor.

 

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde 20-26 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 10-18 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

 

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yer yer buzlanma riskinin sürmesi bekleniyor.

 

Meteorolojiden uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, rüzgâr ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli yağışların Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile bazı illerde ani sel, su baskını ve heyelan riskini artırabileceği belirtildi.

 

Rüzgarın bazı bölgelerde 50-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise 100 kilometrenin üzerine çıkabileceği, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

 

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

 

Bölgelerde hava durumu

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava ile sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.

 

Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Kıyı kesimlerinde rüzgârın gece saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

 

Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusu ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek. Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

 

Karadeniz Bölgesi genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve çığ tehlikesi bulunuyor.

 

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı yağış beklenirken, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek; bölgede toz taşınımı bekleniyor.

