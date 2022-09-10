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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Okullar açılmadan önce hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl yağışlı mı? Bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel:

Yeniakit Publisher
2022-09-10 00:15:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir

10-11 Eylül tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yağış uyarısı var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 5°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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