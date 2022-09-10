Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Okullar açılmadan önce hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl yağışlı mı? Bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel:
10-11 Eylül tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yağış uyarısı var mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS 5°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık