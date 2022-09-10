10-11 Eylül tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yağış uyarısı var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Eylül hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 5°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık