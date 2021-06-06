Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Hafta sonu yasağının ardından hafta içi kısıtlamaların nasıl devam edeceği merak ediliyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı bitti mi?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır önemli kısıtlamalar uygulanıyor. 5 Haziran Cumartesi 22.00’de başlayan kısıtlama 7 Haziran Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında kısıtlamaların bir süre daha devam etmesine karar verildiği açıklandı. Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında ve cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bir sonraki kabine toplantısında kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.