Sokağa çıkma saatleri | Koranavirüs salgınında dünyanın dört bir yanından her gün binlerce ölüm haberi geliyor. Ülkemizde de vakalar artmaya devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri | Hafta içi hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

20 Kasım’dan itibaren 81 ilde hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında hafta sonları iki gün boyunca kısıtlamanın aralıksız sürmesinin yanı sıra hafta içi bazı şehirlerde 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanması konusunun görüşüleceği gelen haberler arasında.

Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar her gün belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Söz konusu vatandaşlara yönelik gün ve saat kısıtlaması gelmesi de bekleniyor.