Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu korana yasakları uygulanıyordu. Kısıtlamalarla ilgili olarak yerinde karar dönemine geçildi. Böylelikle bazı illerde kısıtlamalar kaldırılırken bazı illerde sürmesine karar verildi. Peki, hangi illerde hafta içi yasakları kalktı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu kısıtlaması bitti mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

Düşük riskli mavi

Orta riskli sarı

Yüksek riskli turuncu

Çok yüksek riskli kırmızı